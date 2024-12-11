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Ekonomi

ABD'de yıllık enflasyon kasımda beklentiler dahilinde yüzde 2,7 oldu

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
ABD'de yıllık enflasyon kasımda beklentiler dahilinde yüzde 2,7 oldu

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde yükseldi.

Nisan ayından bu yana en yüksek aylık yükselişini kaydeden TÜFE, ekimde de yüzde 0,2 artmıştı.

Ülkede TÜFE, geçen ay yıllık bazda da yüzde 2,7 artış kaydederken, kasımda yıllık enflasyonun üst üste ikinci ay hızlanması dikkati çekti.

Bu dönemde beklentilere paralel gelen yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2,6 olmuştu.

Söz konusu dönemde barınma fiyatları aylık yüzde 0,3 yükselirken, TÜFE'deki aylık artışın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturdu. Gıda fiyatları kasımda aylık yüzde 0,4, benzin fiyatları da yüzde 0,6 artış gösterdi.

Yıllık bazda ise barınma fiyatları yüzde 4,7, gıda fiyatları yüzde 2,4 arttı. Benzin fiyatları ise yıllık bazda yüzde 8,1 azalış kaydetti.

- Çekirdek enflasyon da beklentilere paralel arttı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylül ve ekim aylarında olduğu gibi kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artış gösterdi.

Kasımda çekirdek enflasyon da beklentilere paralel gerçekleşti.

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