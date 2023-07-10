60 saniyede ekonomide bugün (10 Temmuz 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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👷🏻♂️İşsizlik oranı 9 senenin en düşük seviyesinde— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 10, 2023
📈Haftanın ilk günü Borsa İstanbul'da rekor
💍Mücevher ihracatı 3 milyar doları aştı
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/VBxZUPES9r