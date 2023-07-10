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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanağın ardından sular altında kalan köy dron ile görüntülendi
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (10 Temmuz 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
60 saniyede ekonomide bugün (10 Temmuz 2023)

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