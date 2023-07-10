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Ekonomi

Goldman Sachs'a göre Hindistan ekonomisi 2075’te ABD’yi geçecek

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs’ın raporuna göre, Hindistan 2075’de ABD, Almanya ve Japonya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olacak.

Ecem Şahinli Ögüç  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Goldman Sachs'a göre Hindistan ekonomisi 2075’te ABD’yi geçecek

Ankara

Goldman Sachs raporunda, Hindistan’ın 2030’da dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olacağı tahmin ediliyor.

Hindistan’daki teknolojik ilerlemeler, yüksek sermaye yatırımları ve iş gücündeki verimliliğine dikkatin çekildiği rapora göre, Asya-Pasifik ülkesinin 2075’te ise dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olacağı öngörülüyor.

Goldman Sachs’ın Hindistan ekonomisti Santanu Sengupta, Hindistan’da gelir artışı sayesinde tasarruf oranının yükseleceğini, böylece daha fazla yatırım yapılacağını belirtti.

Sengupta, Hindistan’da çalışma çağındaki nüfusun çocuk ve yaşlı nüfusa oranla yüksek olmasının yatırımları kolaylaştırdığını kaydetti.

Hindistan’ın bu yıl nüfus bakımından Çin’i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi olmasına vurgu yapan Sengupta, ülkenin, iş gücüne katacak pek çok yeni yeteneğe sahip olduğunu söyledi.

Hindistan Ulusal Yazılım ve Hizmet Şirketleri Birliği’nin (NASSCOM) tahminlerine göre, ülkenin teknoloji endüstrisi geliri 2023 yılı sonunda 245 milyar dolara ulaşacak.

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