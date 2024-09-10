60 saniyede ekonomide bugün (10 Eylül 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🎙️Bakan Şimşek'ten "yapısal reform" mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 10, 2024
🧑🏭Türkiye'de işsizlik temmuzda geriledi
💶Apple ve Google'ın cezaları Avrupa'da onandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/SxYj1HWWwl