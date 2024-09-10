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Ekonomi

Bakan Şimşek: İş gücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü göstergelerinin Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu seyrettiğini belirterek, ekonominin yüzde 23'ünü oluşturan sanayi sektöründe büyümenin ılımlı seyrettiğini bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Bakan Şimşek: İş gücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor

Ankara

Şimşek, temmuz ayı iş gücü istatistiklerini ve sanayi üretim endeksi verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

İş gücü göstergelerinin Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrettiğine dikkati çeken Şimşek, ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın 7 ayında istihdamın yaklaşık 600 bin kişi arttığını bildirdi.

Bakan Şimşek, işsizlik oranının temmuzda yüzde 8,8 olduğunu anımsatarak, ekonominin yüzde 23'ünü oluşturan sanayi sektöründe büyümenin ılımlı seyrettiğini vurguladı.

Şimşek, 7 ayda sanayi üretiminin yıllık yüzde 1,2 arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İhracat İklim Endeksi dış talep koşullarında iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda güçlenmesi beklenen talep, üretimimiz ve ihracatımız açısından daha destekleyici olacak. İyileşen dış talep koşullarından azami ölçüde faydalanmak ve kalıcı rekabet gücü artışı için verimliliğe dayalı üretimi ve sanayide dönüşümü, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye, ikiz dönüşümü sağlamaya ve beşeri sermayeyi güçlendirmeye odaklanan yapısal reformlarla destekleyeceğiz."

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