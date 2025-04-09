60 saniyede ekonomide bugün (09 Nisan 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📌Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gümrük tarifeleri yorumu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 9, 2025
⚡️Elektriğe yeni zam beklenmiyor
🇨🇳Çin, ABD'nin gümrük tarifelerine karşılık verdi
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/2qQ3Xw4uwn