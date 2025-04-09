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Ekonomi

AB, genetiği değiştirilmiş mısıra onay verdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, genetiği değiştirilmiş mısırın gıda ve hayvan yemi olarak kullanılmasına izin verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
AB, genetiği değiştirilmiş mısıra onay verdi

Brüksel

AB Komisyonu, genetiği değiştirilmiş 3 mısır mahsulünün geleneksel muadilleri kadar güvenli bulunduğunu, bunlara gıda ve hayvan yemi olarak kullanım izni verildiğini açıkladı.

Açıklamada, Komisyonun izin kararları ile genetiği değiştirilmiş mısır türlerinin yalnızca gıda ve hayvan yemi olarak kullanılmak üzere ithal edilebileceği, bunların AB'de yetiştirilmesine ise izin verilmediği ifade edildi.

Onaylanan mısır türlerinin, insan ve hayvan sağlığı ile çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlayan kapsamlı ve sıkı bir değerlendirme prosedüründen geçtiği vurgulanan açıklamada, mısır türlerine verilen izinlerin 10 yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi.

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