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Ekonomi

ABD'de mortgage faiz oranı Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,61'e gerileyerek Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye inerken, mortgage başvuruları yüzde 20 arttı.

Dilara Zengin Okay  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
ABD'de mortgage faiz oranı Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi

Washington

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 4 Nisan'da sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 20 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 9 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 36 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,70'den yüzde 6,61'e indi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,04'ten yüzde 5,93'e geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage başvurularının ekonomik belirsizliklerin faiz oranlarının genel olarak düşmesine neden olduğu dalgalı bir haftada, konut alım ve yeniden finansman başvurularının artmasıyla birlikte yüzde 20 yükselerek Eylül 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Kan, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının da yüzde 6,61 ile Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini kaydetti.

Joel Kan, konut satın almak ve yeniden finansman yapmak isteyenler faizlerdeki düşüşten hızla faydalandığını ifade etti.

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