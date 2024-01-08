60 saniyede ekonomide bugün (08 Ocak 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💸TCMB, "Yatırımcı Günü" toplantısı 11 Ocak'ta New York'ta yapılacak— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 8, 2024
🔋Enerjide 20 milyar dolarlık verimlilik yatırımı hedefi
🚜Kooperatif ve üretici birliklerinde yeni dönem
🥈Emtia piyasasında satış baskısı
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/jlmnPuwVRE