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Ekonomi

THY'den KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Antalya çıkışlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seferlerinde, vergiler hariç 449 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak avantajlı biletleri satışa sundu.

Gökhan Yılmaz  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
THY'den KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 12 Şubat ile 4 Nisan tarihleri arasında KKTC'ye, her şey dahil tek yön vergiler hariç 449 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye, THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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