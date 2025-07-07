60 saniyede ekonomide bugün (07 Temmuz 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📝 Ticaret Bakanlığı 6 ayda 18,1 milyon ürünü denetledi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 7, 2025
🏗️ Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu
📌Rekabet Kurulundan 6 ayda 5,8 milyar liralık ceza
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/Spd7Er9vKM