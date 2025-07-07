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Ekonomi

Apple'dan AB'nin 500 milyon avro para cezasına itiraz

Apple, dijital kurallara uymadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği'nin (AB) kestiği 500 milyon avroluk para cezasına itiraz etti.

Ata Ufuk Şeker  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Apple'dan AB'nin 500 milyon avro para cezasına itiraz

Brüksel

Apple, AB Komisyonunun nisan ayında verdiği 500 milyon avro para cezasına karşı hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, "AB Komisyonu kararının ve benzeri görülmemiş para cezasının, yasanın gerektirdiğinin çok ötesinde olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bugün itirazımızı sunduk." ifadesi kullanıldı.

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AB’nin Apple'a AppStore'u ne şekilde idare edeceği konusunda emir de verdiğine işaret edilen açıklamada, bunun geliştiriciler için karmaşık ve kullanıcılar için de olumsuz sonuçlar doğurduğu belirtildi.

Açıklamada, şirketin AB kararını günlük para cezalarından kaçınmak için uyguladığı ancak bunu mahkemeye taşıma kararı aldığı ifade edildi.

Apple tarafından uygulanan çeşitli kısıtlamalar nedeniyle uygulama geliştiricileri App Store dışındaki alternatif dağıtım kanallarından faydalanamıyordu.

AB Komisyonu, nisan ayında bu durumun Birlik dijital kurallarına uymadığı gerekçesiyle Apple'a 500 milyon avro ceza kesmişti. Ayrıca, AB, Apple'a yönlendirme üzerindeki teknik ve ticari kısıtlamaları kaldırma emri de göndermişti.

Apple, bu kapsamda geçen ay AB’nin para cezalarından kaçınmak için AppStore kurallarını değiştirmiş ve uygulama geliştiricilerine yönelik teknik ve ticari kısıtlamaları kaldırmıştı.

Son adımla Apple firması, AB Komisyonu kararını AB Genel Mahkemesine taşımış oldu.

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