60 saniyede ekonomide bugün (07 Mart 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🛢️Gabar’da petrol üretimi 80 bin varile yaklaştı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 7, 2025
🚆Tren seyahatlerinde “Aile Yılı” indirimi
📄TCMB beklenti anketi açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/iAOiHM9wDt