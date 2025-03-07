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Ekonomi

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta beklentilerin altında kaldı

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 151 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4'ten 4,1'e çıktı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
ABD'de tarım dışı istihdam şubatta beklentilerin altında kaldı

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam şubatta 151 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin 159 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde sağlık hizmetleri, finansal faaliyetler, ulaştırma ve depolama ile sosyal yardım sektörlerinde istihdam artarken, federal hükümet istihdamı azaldı.

Tarım dışı istihdama ilişkin geçen yılın aralık ayı verisi yukarı yönlü, bu yılın ocak ayı verisinde aşağı yönlü revizyona gidildi.

Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış Aralık 2024 için 307 binden 323 bine çıkarıldı, ocak ayı için 143 binden 125 bine düşürüldü.

İşsizlik oranı beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de işsizlik oranı, şubatta 0,1 puan artışla yüzde 4,1'e yükseldi. Piyasa beklentileri ocak ayındaki gibi yüzde 4 olması yönündeydi.

Ülkedeki işsiz sayısı, geçen ay 203 bin artarak 7 milyon 52 bine ulaştı. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 62,6'dan 62,4'e düştü.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati değişim göstermeyerek 34,1 olurken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,3 artarak 35,93 dolara yükseldi.

Şubatta beklentiler dahilinde artan ortalama saatlik kazanç, ocak ayında yüzde 0,4 artış göstermişti.

Analistler, federal hükümet istihdamındaki azalışın Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) işten çıkarmalarının etkisini bir miktar yansıttığını belirterek, gelecek aylarda federal harcama kesintileri ve gümrük tarifelerinin etkilerinin iş gücü piyasası üzerinde daha fazla baskı oluşturmasının beklendiğini kaydetti.

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