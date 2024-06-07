60 saniyede ekonomide bugün (07 Haziran 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🎙️Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 7, 2024
📍Zorunlu afet sigortası devreye alınıyor
💬TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
📈ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/7xdzmhha7c