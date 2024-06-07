E-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL 2024 ikinci gününde devam ediyor
Uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF ISTANBUL 2024, perakende, e-ticaret sektörlerinin temsilcilerini ikinci gününde ağırlamaya devam ediyor.
İstanbul
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu WORLDEF ISTANBUL 2024, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda oturumlarla sürüyor.
"Avrupa Pazarında Ustalaşmak: E-ticaret Başarısı İçin Kilit Ülkeyi Belirlemek" başlıklı oturum Amazon Satıcılar Topluluğu Kurucusu Krystel Abi-Assi moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
Horoz Lojistik E-ihracat Direktörü Utku Uymaz, online platformlar üzerinden satış yapmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Platformlar üzerinden satış yapmanın bir dizi çalışmayı da beraberinde getirdiğini anlatan Uymaz, "Lojistik de bunun parçalarından biri. Türkiye'de yerel pazar yerlerinde satış yapan birçok müşterimiz de var. Her ülkenin kendi dinamikleri ve karakteristik özellikleri var. Hedef pazar araştırması yapmanız gerekiyor. Bunlar ülkeden ülkeye farklılık arz ediyor. Sonrasında da burada bu ürünle ilgili satış kanalları ve dijital pazarlama süreçlerinin doğru yönetilmesi gerekiyor." diye konuştu.
Uymaz, sanal mağazaların da fiziksel mağazalar gibi her sabah kapısının açılması gerektiğinin altını çizdi. Fiyatlandırma konusuna ilişkin de değerlendirme yapan Uymaz, "Fiyatlandırma çok önemli. Gerçekten doğru fiyatlandırma, sürdürülebilir bir fiyatlandırma da bu işin bir parçası olmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.
Joom İş Geliştirme Direktörü Maxim Belov ise Türkiye'de 2019'dan beri varlık gösterdiklerini belirterek, "Burada satış yapmasak da buradan satıcılar ediniyoruz. 2019'dan beri her yıl Türkiye bu alanda neredeyse 2 kat büyüyor. En fazla tekstil, ev ve mutfak eşyaları, giyim ihracatı yapıyoruz. Türkiye'den en fazla satış yapan kategoriler bunlar." dedi.
eMAG Kıdemli Direktörü Oana Antohe de online platformlardaki müşteri abonelik programları ve teslimatlara ilişkin bilgi verdi.
"Küresel ticarette dijital penetrasyon artıyor"
Etkinlik kapsamında, "Körfez Bölgesi'nde E-ticaret ve Perakende Sektöründe Fırsatlar ve Tehditler" başlıklı oturum düzenlendi.
Wafi Group E-ticaret Başkanı Marcin Piekarczyk, panelde yaptığı konuşmada, küresel ticarette dijital penetrasyonun arttığını belirterek, "Aynı şey Körfez ve Dubai'de de gerçekleşmekte. AVM'ler ve dükkanlar işin bir kısmını elinde tutuyor. Kovid-19 salgını zamanı her şey online'a geçmeye başladı. Kovid-19 salgını bitince geleneksel ticaretin ortadan kalkacağı söylenmişti ama böyle de olmadı. İnsanlar AVM'ye gitmeyi seviyor. Müşterilerimiz hibrit müşteri haline geldi." ifadelerini kullandı.
Biggbrands Grup Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Enis Karslıoğlu da, 20 yıllık geçmişe sahip e-ticaret grubu olduklarını belirterek, şirketin faaliyetlerini anlattı.
Karslıoğlu, "Stok tutuyoruz ve Türk markaları satıyoruz. Bunları uluslararası global kanallara taşıyoruz. Bu bakımdan global markalarını Amazon gibi pazarlarda satıyoruz. B2B kanallarda da satışını gerçekleştiriyoruz. Bölgeye daha fazla Türk markası getirmek istiyoruz. Türk markalarının burada B2B ve B2C satışları için büyük fırsatlar var." şeklinde konuştu.
Bölgede ulaştırma maliyetlerini azaltmak için çalışmaların sürdüğünü anlatan Karslıoğlu, "Hepimiz bu fiyat meselesini çözebiliriz, gerekli ölçeğe ulaştığımız zaman Burada marka bilinirliği de önemli. Bazı büyük markalar bölgede bulunmuyor, bunların tanıtımı için çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu zorlukları hep birlikte çözebildğimizde markalarımızı çok daha fazla bölgeye getirebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"Türk ürünleri seviliyor"
Dubai CommerCity Kıdemli Direktörü Arjun Sarkar ise bölgeden insanların Türkiye'ye gelip hem gezdiğini hem de alışveriş yaptığını belirterek Türk ürünlerinin sevildiğini dile getirdi.
Tradeling Pazarlama Başkanı Safvan Vali de online ticaretle birlikte firmaların birbirleriyle rekabet ettiğini ve daha iyi ürünler sunabildiğini anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.