60 saniyede ekonomide bugün (06 Ocak 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🔧 KOBİ'ler için iki destek paketi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 6, 2025
🚢 31 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı
📈 Türk lirası reel anlamda 4 yılın zirvesinde
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/VxIbM9NKCj