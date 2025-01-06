KOSGEB'den KOBİ'lere yönelik iki yeni destek programı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün devreye alınan Küresel Rekabetçilik ve Kapasite Geliştirme destek programlarıyla bu yıl 22 milyar liralık kredi hacmi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Ankara
Kacır, KOSGEB'de gerçekleştirilen "Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de sayıları 105'i bulan teknoparklarla 11 binden fazla teknoloji girişiminin inovatif çalışmalara imza attığını bildirdi.
Özel sektör bünyesindeki 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezinde çalışma yürütüldüğüne işaret eden Kacır, "Kurduğumuz AR-GE ekosistemiyle özel sektörümüzün öncülüğünde AR-GE harcamalarımız 1,2 milyar dolardan 16,1 milyar dolara çıktı. AR-GE personeli sayımız 29 binden 291 bine yükseldi. Bu kazanımları elde etmemizde, ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99'unu oluşturan, istihdamın yüzde 71'ini sağlayan, AR-GE harcamalarımızın yüzde 30'unu, ihracatımızın yüzde 35'ini gerçekleştiren KOBİ'lerimiz önemli bir pay sahibidir." diye konuştu.
Kacır, KOBİ'leri tüm imkanlarıyla desteklemeye devam ettiklerini bildirerek, KOSGEB'i 22 yılda 1 milyon 350 bin işletmeye 188 milyar lira destek sunan, KOBİ'lerin ve girişimciliğin hamisi bir kuruma dönüştürdüklerini anlattı.
"Geçen yıl 13,2 milyar lira destek sağlandı"
Geçen yıl 57 bin işletmeye sağlanan destek tutarının 13,2 milyar lira olduğunu aktaran Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"KOSGEB'in 40'a yakın farklı programını 4 ana başlıkta yalınlaştırdık. Programları, tohum aşamasından küreselleşmeye kadar ihtiyaçların esnek şekilde karşılanabileceği 'girişimcilik, sürdürülebilirlik, ölçek büyütme ve küresel rekabet' başlıklarında topladık. Yeniden yapılandırdığımız Girişimci Destek Programı'nın destek üst limitini 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkardık. Programımızla 17 bin 880 girişimcimize 613 milyon lira destek sunduk. 81 ilimizde düzenlediğimiz girişimci seçmeleriyle 1064 girişimi 1,5 milyar lira destekleme kararı aldık. 'Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı' kapsamında 2024'te 21 bin işletmemize 7,3 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdik. KOBİ'lerimizin yüksek katma değerli üretimle rekabet avantajını artıracak, uluslararası standartlarda verimli üretime entegre olmalarını sağlayacak adımları da süratle devreye alıyoruz."
"KOBİ'lerin inovasyonuna destek"
Kacır, Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında 866 KOBİ'ye 2,1 milyar lira destek verdiklerini belirterek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğinde 300 milyon avro tutarındaki finansman desteğini KOBİ'lerin dijital dönüşüm projelerine sunduklarını söyledi.
KOBİ'lere yaptıkları yatırımların, ülkeye ve ekonomiye artı değer olarak geri döneceğine işaret eden Kacır, şu ifadeleri kullandı:
"KOBİ'lerimizin ekonomimiz ve değer zincirimizdeki katkısını güçlendirdikçe Türkiye Yüzyılı hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağız. Bugün devreye aldığımız 2 yeni destek programımız da bunun kıymetli bir göstergesidir. Destek programlarımızdan ilki olan 'Küresel Rekabetçilik Destek Programı' ile KOBİ'lerimizin yenilikçi ve rekabetçi ürünler geliştirmesini, inovasyon odaklı çözümler üretmesini destekliyoruz. KOBİ'lerimizin yeni teknolojileri en verimli ve başarılı şekilde kullanarak küresel pazarlarda etkinliğini artırmayı hedefleyen program doğrultusunda, 50 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puanlık geri ödemesiz faiz/kar payı desteği sağlıyoruz. Orta yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında faaliyet göstererek başarılı bir ihracat ve AR-GE performansı gerçekleştiren Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki öncelikli ürünlere ilişkin faaliyet gösteren Turcorn 100 Programı kapsamına alınan girişimlerimiz bu programdan yararlanabilecek."
"Bankalarla işbirliği içinde yürüteceğiz"
Kacır, KOBİ'lerin inovasyon kabiliyeti kadar kapasite geliştirme yatırımlarının da sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücünü artırma sürecinde büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Kapasite Geliştirme Destek Programı'yla da işletmelerin ölçek büyütme yatırımlarını destekleyeceğiz." dedi.
Programla imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilgi hizmet faaliyetleri ile bilimsel AR-GE faaliyetleri sektörlerinde yer alan KOBİ'lerin üretimden pazarlamaya, insan kaynağından belgelendirmeye uzanan geniş bir yelpazede ihtiyaçlarını karşılayacaklarını aktaran Kacır, "KOBİ'lerimizin kapasite genişletme yatırımlarını hızlandıracak program kapsamında 20 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puana kadar geri ödemesiz faiz/kar payı desteği sunuyoruz. Hedefimiz, bu iki program kapsamında bu yıl 22 milyar liralık kredi hacmi oluşturmak. Her iki destek programımızı da Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank ve Kredi Garanti Fonu ile işbirliği içinde yürüteceğiz." diye konuştu.
"İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz"
Bakan Kacır, gelecek dönemde finansmana erişim güçlüğü çeken KOBİ'lerin ve emek yoğun sektörlerin daha fazla yanında olacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"1 milyon 200 binden fazla çalışana istihdam sağlayan konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde üretim ve istihdamı muhafaza etmek adına bu ay KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz. Bu sektörlerde geçtiğimiz yılın iş gücü düzeyini bu yıl da koruyan KOBİ’lerimize çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar destek ödemesi sağlayacağız. Ülkemizin kalkınmasının lokomotifi KOBİ'lerimizin önünü açtıkça, onların büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna önemli katkılar sağlayacaklarına inancımız tamdır."
"Türkiye'nin millileşmesi ve milli sanayi için önemli bir vizyon."
Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ise KOBİ'lerin söz konusu vizyonu sahiplenmelerinin ve bunu işbirliği içinde yürütmelerinin önemine işaret etti.
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun, orta teknolojiden bir üst teknolojiye çıkma noktasında ülkenin en önemli hedeflerinden olduğuna işaret eden Özegen, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu sadece bir teknoloji üretimi olarak algılanmamalı. Bu, aynı zamanda Türkiye'nin millileşmesi ve milli sanayi için önemli bir vizyon." ifadesini kullandı.
"Yalın, erişilebilir ve dijital bir KOSGEB"
KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da yalın, erişilebilir ve dijital bir KOSGEB olmak için KOBİ'leri ziyaret ettiklerini söyledi.
Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir de KOBİ'lerin oluşturdukları imkanlar ve piyasa koşullarına uyumlarıyla ülke için ihmal edilemez bir konumda olduklarını belirtti.
Ülkedeki işletmelerin çoğunluğunun KOBİ olduğunu dile getiren Özdemir, "KOBİ'lerin en fazla zorlandıkları finansmana erişim ve gelişmelere uyum. Bu programlarla bu tehir edilmiş olacak." diye konuştu.
"Programlarla KOBİ'lerimiz biraz daha büyüyecek"
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da söz konusu iki destek programının KOBİ'lere hayırlı olmasını diledi.
Banka olarak toplam ticari kredilerinin yüzde 55'ini sadece KOBİ'lere verdiklerine işaret eden Arslan, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu oran sektörde yüzde 25'ler civarındadır. Dolayısıyla KOBİ'lerin finansmanını misyon edinmiş bir banka olarak da inanıyorum ki bugünkü destek programıyla yüzde 55 oranını çok daha yukarılara taşıma gayreti içerisinde olacağız."
Arslan, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinde destek programlarının çok hayati önem taşıdığına işaret ederek, kendilerinin de, başta kadın girişimciler olmak üzere, oldukça önemli desteklerde bulunduklarını söyledi.
Bugüne kadar 238 bin kadın girişimciye 80 milyar lirayı aşkın kredi kullandırdıklarını anlatan Arslan, şu ifadeleri kullandı:
"Son dönemde geliştirmiş olduğumuz gençlere yönelik finansman paketlerimizde de bugüne kadar 30 milyar lirayı aşkın bir kredi kullandırıldı ve bunu da 35 yaşın altındaki gençlerimize kullandırılmış durumdayız. KOSGEB'le bugüne kadar 34 bin KOBİ'mize 3 milyar lirayı aşkın bir kredi desteğinde bulunmuşuz. Kredi Garanti Fonu'yla olan işbirliğimiz kapsamında da bugüne kadar 141 bini aşkın işletmemize 150 milyar liraya yakın fon desteğinde bulunmuş olduk. Bugün Küresel Rekabetçilik Destek Programı ve Kapasite Geliştirme Programları ile de inanıyorum ki KOBİ'lerimiz biraz daha büyüyecekler, ihracat yapma, inovasyon yapma ve rekabetçilik katsayılarını artırma imkanı bulacaklar."
"KOBİ'lerimizin küresel arenada aktör olmaları için çalışacağız"
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de KOSGEB gibi güçlü bir destek mekanizmasıyla işbirliği yapmanın daha parlak gelecek inşa etmek için kritik bir adım olduğuna inandıklarını söyledi.
Parçası oldukları program sayesinde işletmelerin rekabet gücünü artırarak küresel pazarlarda daha dayanıklı hale geleceklerine yürekten inandıklarına işaret eden Üstünsalih, şunları kaydetti:
"Yüksek teknolojili imalat, Ar-Ge ve inovasyon, bilişim gibi alanların desteklenmesinin aynı zamanda istihdamı ve ihracatı artırıp cari açığın azalmasına da katkı sağlayarak çarpan etkisi oluşturacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Bankamızın strateji ve politikalarıyla tamamen örtüşen bu projede yer alarak büyük hayalleri olan küçük işletmelerin büyüme yolculuğunda en güçlü destekçileri olmaktan büyük gurur duyuyoruz."
Üstünsalih, VakıfBank olarak ülke ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ'lerin stratejik gelişimine verdikleri desteği her geçen gün artırmaya devam edeceklerini belirterek, "KOSGEB'le bugüne kadar yürüttüğümüz tüm işbirliklerinde olduğu gibi bu programın da başarıyla hayata geçirilmesi için tam destek vermeye hazırız. Ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak adına bundan sonraki süreçte de bu minvaldeki programlara aktif katılım sağlayarak KOBİ'lerimizin küresel arenada birer aktör olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da KOBİ'lerin, bölgesel kalkınmaya sundukları katkıyla ekonomik ve sosyal hayatın vazgeçilmez kurumları olduklarını ve ekonominin can damarı olarak nitelendirildiklerini belirtti.
KOBİ'lerin tüm yapısal ve fonksiyonel alanlarda yeniliklere açık bilgiye ve bilgilenmeye önem veren, küresel pazarları hedefleyen, rekabeti olmazsa olmaz sayan, çevik ve teknoloji bir üretim anlayışını hedefleyen küçük ve ortak büyüklükteki işletme anlayışına hızlıca dönüştüklerini dile getiren Çakar, "KOBİ'lerimizin üretimlerini, verimliliklerini ve kapasitelerini artırarak daha geniş pazarlara erişmelerini, teknolojik dönüşümlerini gerçekleştirmelerini ve rekabetçi ürün ve hizmetler sunmalarını sağlamak amacıyla KOSGEB ve KGF tarafından gerçekleştirilen destek programının bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.
Çakar, KOBİ'lerin Türk bankacılık sektöründen kullandıkları kredilerin toplam krediler içindeki payının yüzde 27 ve 4,2 trilyon lira olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.