Dolar
35.32
Euro
36.69
Altın
2,636.95
ETH/USDT
3,669.30
BTC/USDT
101,805.00
BIST 100
10,085.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da "Mehmet Akif İnan Ödül Töreni"nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kazanarak 10.085,50 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 103,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,90 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,73 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde izleyeceği ticari ve ekonomik politikalara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerindeki durgunluk endişeleriyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, işsizlik oranı ile ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
AB Türkiye Delegasyonu, ETIAS uygulamasından Türkiye'nin etkilenmeyeceğini bildirdi
Çanakkale'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürücüsü kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin parçalanmasına rıza göstermeyiz, risk görürsek gerekli adımları atarız

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Türk lirası reel anlamda yaklaşık 4 yılın zirvesinde

Emtia piyasasında geçen hafta gıda negatif ayrıştı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı

Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet