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Ekonomi

KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na 20 binden fazla işletme başvurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na 20 bin 354 KOBİ'nin, 530 bin kişilik istihdamı korumak için başvurduğunu bildirdi.

Serhat Tutak  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na 20 binden fazla işletme başvurdu

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na yapılan başvuru sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Ekonominin lokomotifi KOBİ'leri desteklemeye, girişimcilerin daima yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kacır, "Emek yoğun çalışan imalat sanayi sektörlerimizin rekabet güçlerini korumak için hayata geçirdiğimiz programla işletmelerde çalışan kişi başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz desteğe 20 bin 354 işletme, yaklaşık 530 bin istihdamı koruma taahhüdüyle başvuru yaptı." ifadelerini kullandı.

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