60 saniyede ekonomide bugün (06 Mart 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📉TCMB'den ilave sıkılaşma adımları— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 6, 2024
📍Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek'ten TCMB'ye tam destek
💵KOSGEB, depremzede işletmelere 13 milyar lira destek verdi
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/s3Gyp9MF6d