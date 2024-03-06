İstanbul Uluslararası Oyuncak Fuarı sektörün devlerini buluşturuyor
Oyuncak sektörünün dev oyuncularını bir araya getiren İstanbul Oyuncak Fuarı, 6. kez kapılarını açtı.
Istanbul
Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, oyuncak sektörünün ticaret hacmini her geçen yıl artıran İstanbul Uluslararası Oyuncak Fuarı 6. kez ziyaretçileriyle buluştu.
Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından OYDER (Oyuncakçılar Derneği) işbirliği ile düzenlenen fuar, 6-9 Mart 2024 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.
Oyuncak sektörünün tüm bileşenlerini tek çatı altında toplayan fuar, yeni ürünleri yakından incelemek ve sipariş vermek için Avrasya bölgesindeki en etkili fuarlarından biri olarak kabul ediliyor.
Birbirinden farklı oyuncakların sergileneceği fuar, oyuncak sektörünün devleri ile yerli üreticilerin buluşma adresi konumuyla sektörün üretim gücünün ve ihracatının üst seviyelere taşımasında önemli bir rol üstleniyor.
Fuarın katılımcı ülkeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Bangladeş, Çin, Danimarka, Fransa, İran, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Malezya, Polonya, Rusya ve Türkiye yer alıyor. Fuara yerli yabancı 158 firma ve firma temsilciliği ile 184 marka katılıyor.
Kapsam genişliği dikkati çekiyor
Fuarda, 0-3 yaş bebek oyuncaklarından bebek beslenme ve emzirme ürünlerine, bebek odası ve güvenlikten, oyuncaklara, lisanslı ürünler, promosyon ürünlerinden, figür oyuncaklar ve rol yapma oyun setlerine kadar binlerce ürün ziyaretçiler tarafından görülebilecek.
Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı 6-9 Mart 2024 tarihleri arasında son gün hariç 10.00 ile 19.00 saatleri arasında, son gün ise 18.00’e kadar ziyaret edilebilecek.
Uluslararası Oyuncak, Oyun ve Bebek Fuarı'nda ihtisas fuarı olması nedeniyle perakende satış yapılmıyor ve 15 yaş altı misafirler ziyaretçi olarak kabul edilmiyor.
"Üreticilerimizin her zaman yanında olacağız"
Açıklamada fuardaki görüşlerine yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, yaklaşık 124 yerli, toplam 158 firmanın katılımıyla dört bin ziyaretçiyi bekleyen fuarda olduklarını belirtti.
Gürcan, ihracat oranında ülke olarak dünya ile kıyasla daha yükselişe geçtiklerini aktararak, "Oyuncak ihracatımız 2023'te 168 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 ocak ayında ihracatımız geçen seneye oranla daha gelişmiştir. Üreticilerimizin her zaman yanında olacağız. Oyuncak sektörümüzün 2023 yılında 185 ülkeye ihracat yaptığı, bu ülkeler arasında Almanya, Hollanda, ABD, İngiltere ve Rusya olduğunu gözlemlemekteyiz. Türkiye, oyuncak sektöründe dinamik bir pazara sahiptir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de çocuk sayısının fazlalığından dolayı, oyuncak sektörünün gelişmesinin de büyük önem taşıdığına vurgu yapan Gürcan, şunları kaydetti:
"Oyuncak güvenliği konusunda da titizlikle kontrollerimizi gerçekleştirmekteyiz. İthalat aşamasındaki gerçekleştirilen kontroller ile güvensiz ürünleri pazarımıza sunmuyoruz. 2023 itibarı ile 200 milyon oyuncağı denetledik ve yaklaşık bir buçuk milyon güvenilir olmayan oyuncağın ülkemize girişini engelledik. Bakanlığımız oyuncak, kırtasiye ve çocukların ilgi alanında bulunan piyasa sektörlerini dikkatle incelemektedir. Bakanlığımız ve sektör firmaları ile konuşmalarımızı sürekli devam ettirmekteyiz."
Ziyaretçiler en yeni ürünleri keşfedecek
Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü de, İstanbul Uluslararası Oyuncak Fuarı, oyuncak sektöründe yer alan tüm ürün gruplarını bir araya topladığını bildirdi.
Sektör temsilcilerini dünyanın dört bir yanından iş insanları ile buluşturan Avrasya'nın en önemli fuarları arasında yer aldığını anlatan Ersözlü, "Bu yıl İngiltere, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, İtalya başta olmak üzere 72 farklı ülkeden ve 74 ilden online biletini alan ziyaretçiler oyuncak sektörünün popüler ve son trend ürünlerini keşfederken, katılımcı firmalar da yepyeni ürünlerini Tüyap çatısı altında sergileme ve markasının pazardaki yerini görme fırsatı buluyor. Ayrıca, bu yıl yapılan çalışmalar neticesinde online biletini alan ziyaretçilerimizin geçtiğimiz yıla göre yüzde 32 arttığını görmekteyiz." açıklamasında bulundu.
Fuar, tanıtım için çok önemli bir fırsat
OYDER Başkanı Raşit Akar ise, OYDER olarak, sektörün adını duyurmak için gerek fiziki gerekse online olarak çeşitli aktiviteler yapmaya gayret ettiklerini aktardı.
Akar, İstanbul Oyuncak Fuarı'nın firmaları için kendilerini ve ürünlerini yurt içi ve yurt dışı pazarlara tanıtmak açısından çok önemli bir fırsat sunduğunu ifade ederek, İstanbul Oyuncak Fuarı’nda hem yurt içi hem de yurt dışından gelecek ziyaretçileriyle katılımcıların iş bağlantısı kurmalarını hedeflediklerini anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.