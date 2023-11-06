60 saniyede ekonomide bugün (06 Kasım 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🚚 Ekimde ihracat rekoru kırıldı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 6, 2023
🛣️ Yenilenen Bolu Dağı Tüneli yarın trafiğe açılıyor
🧓 Bakan Işıkhan'dan emeklilere mesaj
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/mmDt56Rtpy