Dolar
28.44
Euro
30.55
Altın
1,982.77
ETH/USDT
1,901.40
BTC/USDT
35,095.00
BIST 100
7,868.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız.
logo
Ekonomi

Fethiye'de 200 bin levrek yavrusu denize salındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 200 bin levrek yavrusu denize bırakıldı.

Ali Rıza Akkır  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Fethiye'de 200 bin levrek yavrusu denize salındı

Muğla

Karagözler Mahallesi'ndeki Büyük Samanlık Plajı'nda, "Daha temiz deniz daha temiz Türkiye" projesi kapsamında dalgıçlarca deniz dibinde temizlik çalışması yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve öğrenciler de "Denizler güzel 100'leri görecek temizlikte olsun" sloganıyla çalışmalara destek verdi.

Denizden ve çevreden cam ile plastik şişe gibi atıklar toplandı.

Etkinlikte, balık popülasyonunu arttırmak için 200 bin levrek yavrusu denize salındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Trabzon Valiliğini ziyaret etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze meselesi yeryüzünde yeni bir hayrın kapılarını da sonuna kadar açıyor
Yargıtay Başkanı Akarca: Savaş suçlularının hukuk önünde hesap vereceklerine inanıyorum
Erzurum'da yapımı tamamlanan 1072 Saltuklu Millet Bahçesi açıldı

Benzer haberler

Fethiye'de 200 bin levrek yavrusu denize salındı

Fethiye'de 200 bin levrek yavrusu denize salındı

Muğla'nın bazı ilçeleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

İztuzu sahilinde yaklaşık 35 bin caretta caretta mavi sularla buluştu

Nüfusun giderek arttığı Bodrum'da su sorunu ilçede yaşayanları endişelendiriyor

Nüfusun giderek arttığı Bodrum'da su sorunu ilçede yaşayanları endişelendiriyor
Dalaman'a doğal gaz müjdesi sevindirdi

Dalaman'a doğal gaz müjdesi sevindirdi
Kaunos Antik Kenti'ndeki kazılarda Osmanlı dönemi türbe kalıntılarına rastlandı

Kaunos Antik Kenti'ndeki kazılarda Osmanlı dönemi türbe kalıntılarına rastlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet