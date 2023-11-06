Dolar
28.44
Euro
30.55
Altın
1,981.77
ETH/USDT
1,900.00
BTC/USDT
35,072.00
BIST 100
7,868.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız. Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
logo
Ekonomi

Türkiye'den iki ayda 358 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi

Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun ilk iki ayında 358 milyon doları aşkın gelir sağladı.

Atakan Çıtlak  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Türkiye'den iki ayda 358 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi

Giresun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 2 ayına ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu dönemde yurt dışına 358 milyon 383 bin 228 dolar karşılığında 54 bin 251 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı dönemde ise 312 milyon 657 bin 846 dolar karşılığında 56 bin 251 ton fındık ihraç edildiği anımsatıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Trabzon Valiliğini ziyaret etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze meselesi yeryüzünde yeni bir hayrın kapılarını da sonuna kadar açıyor
Yargıtay Başkanı Akarca: Savaş suçlularının hukuk önünde hesap vereceklerine inanıyorum
Erzurum'da yapımı tamamlanan 1072 Saltuklu Millet Bahçesi açıldı

Benzer haberler

Türkiye'den iki ayda 358 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi

Türkiye'den iki ayda 358 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze meselesi yeryüzünde yeni bir hayrın kapılarını da sonuna kadar açıyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken'la görüşmesinde, Gazze'de acilen ateşkes istedi

Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken'la görüşmesinde, Gazze'de acilen ateşkes istedi
RTÜK ile yayıncı derneklerinden İsrail'in saldırılarına ortak tepki

RTÜK ile yayıncı derneklerinden İsrail'in saldırılarına ortak tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet