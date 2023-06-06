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Samsun’un Terme ilçesindeki Ahmetbey Mahallesi’nde, bazı ahırlarda sağanak sonrası su taşkını nedeniyle mahsur kalan hayvanlar kurtarılıyor
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (06 Haziran 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
60 saniyede ekonomide bugün (06 Haziran 2023)

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