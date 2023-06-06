60 saniyede ekonomide bugün (06 Haziran 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💼Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 6, 2023
🧑🌾Tarım sektöründen rekor ihracat
⚽️Dünyanın en değerli futbol kulüpleri belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/cIo3HqFU5J