Dolar
21.50
Euro
22.96
Altın
1,963.26
ETH/USDT
1,806.70
BTC/USDT
25,554.00
BIST 100
5,364.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
(FOTOĞRAF) Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı Samsun’daki sağanak sonrası Terme ilçesindeki Ahmetbey Mahallesi’nde bazı yollarda su taşkını oluştu
logo
Ekonomi

Shell, İngiltere, Almanya ve Hollanda'da enerji ticaretinden çıkıyor

Shell, İngiltere, Almanya ve Hollanda'da enerji ticaretinden çekilme kararı aldığını ve potansiyel bir alıcıyla görüşme yürüttüğünü açıkladı.

Nuran Erkul Kaya  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Shell, İngiltere, Almanya ve Hollanda'da enerji ticaretinden çıkıyor

Londra

Shell'den yapılan açıklamada, şirketin bu yıl itibarıyla enerji ticaretinde ana merkezleri olan İngiltere, Almanya ve Hollanda'daki faaliyetlerine ilişkin stratejik değerlendirme çalışmasını tamamladığı ve bu ülkelerde enerji ticaretinden çıkma kararı aldığı bildirildi.

Satış sürecini başlatan şirketin potansiyel bir alıcıyla görüşmelerinin sürdüğü ve gelecek aylarda anlaşmaya varılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüketicilerin söz konusu satış sürecinden etkilenmeyeceği belirtildi.

Şirketin İngiltere'de 2 bin çalışanı bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bozkurt'ta heyelan nedeniyle 11 köyün bağlantı yolu çöktü
Tokat'ta sağanak nedeniyle 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol ulaşıma kapandı
Dışişleri Bakanı Fidan, resmi Twitter hesabı açtı
Sinop'un Boyabat ilçesinde su taşkını çeltik tarlalarına zarar verdi
Balıkesir'de bisikletli çocuk çarptığı otomobil römorkunun içine düştü

Benzer haberler

Shell, İngiltere, Almanya ve Hollanda'da enerji ticaretinden çıkıyor

Shell, İngiltere, Almanya ve Hollanda'da enerji ticaretinden çıkıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet