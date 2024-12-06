60 saniyede ekonomide bugün (06 Aralık 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💬 Bakan Bolat'tan üretim mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 6, 2024
🌐 Dünya Bankasından 660 milyon dolarlık finansman
💶 Avro Bölgesi büyüme verileri açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/UgNDd9H2LR