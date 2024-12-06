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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'ta düzenlenen Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (06 Aralık 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
60 saniyede ekonomide bugün (06 Aralık 2024)

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