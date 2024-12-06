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Ekonomi

Zonguldak'ta balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor

Zonguldak'ta balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit, çinekop ve barbun bolluğu yaşanıyor.

Gökhan Yılmaz  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Zonguldak'ta balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor

Zonguldak

Son günlerde hava şartlarının da elverişli olması dolayısıyla balıkçılar, limana avladıkları bol miktarda hamsi, istavrit, mezgit, çinekop ve barbunla döndü.

Kentte istavrit kilogramı 75, hamsi 100, barbun ve mezgit 150, çinekop ise 300 liradan satışa sunuluyor. Tezgahları süsleyen balıklara vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

"Tezgahlardaki çeşitlilik balıkçıların ve tüketicilerin yüzünü güldürdü"

Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, gazetecilere, tezgahlardaki çeşitliliğin balıkçıların ve tüketicilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Kentte balığın karaya çıkış noktaları olan Karadeniz Ereğli, Kozlu ve Kilimli limanlarında faaliyetlerin devam ettiğini belirten Aksu, "Sezon başında vatandaşın ucuz balık yiyeceğini söylemiştik. Palamut ucuz yendi." dedi.

Aksu, sürdürülebilir balıkçılıkta kota uygulamasının devam ettiğini aktararak, "Vatandaş ucuz balık yemeye devam edecek. Şu anda balık Sinop, Doğu Karadeniz ve Boğaz'da gözüküyor. O da hava şartlarından kaynaklı. Geçtiğimiz günlerde Zonguldak açıklarındaydı. Şimdi mevcut balık Sakarya açıklarında. Bu hava şartlarına göre dönem dönem değişecek. Zonguldak'taki tezgahlara diğer illerden de balık gelmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra hamsi avcılığının biraz yavaşlayacağını dile getiren Aksu, "Bir ay sonra hamsi biter. Peşine çinekop, istavrit, mezgit tezgahlarda bol bol yerini almaya başlar." dedi.

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