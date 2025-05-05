60 saniyede ekonomide bugün (05 Mayıs 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💬Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kentsel dönüşüm mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 5, 2025
📉Enflasyon, son 40 ayın en düşüğünde
🚀TEKNOFEST'e bugüne kadar 10,7 milyon kişi gitti
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/DVERebT7nh