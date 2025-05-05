Dolar
38.59
Euro
43.66
Altın
3,309.15
ETH/USDT
1,809.80
BTC/USDT
94,171.00
BIST 100
9,112.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybederek 9.112,19 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,22 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 2,35 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımının ekonomiler üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini söyledi.

Yarın yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Çin'de ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kentsel Dönüşüm Başkanı Alp'ten İstanbul'daki dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Tekirdağ'da sahipsiz köpeğin ısırdığı kadın yaralandı
Ankara'da "Haydar Aliyev ve Türk Dünyası Paneli" düzenlendi
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Kan Torbası Üretim Fabrikamız önümüzdeki yıl faaliyete geçecek

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet