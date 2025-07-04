60 saniyede ekonomide bugün (04 Temmuz 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💬Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji verimliliği mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 4, 2025
🏡Orman yangınlarından etkilenen hanelere destek
🏗️Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışı karnesi
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/TH7CU5ptK4