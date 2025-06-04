60 saniyede ekonomide bugün (04 Haziran 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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✈️Kurban Bayramı için hava yolunda ek seferler— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 4, 2025
🇹🇷Türkiye'den Şam'a düzenli uçuşlar başlıyor
🇺🇸ABD, çelik ve alüminyum tarifelerini artırdı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/0U6fObcpEo