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Ümit Milli Futbol Takımı Karadağ ile oynanacak özel maçın hazırlıklarını Hasan Doğan tesislerinde yaptığı antrenmanla sonlandırıyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (04 Haziran 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
60 saniyede ekonomide bugün (04 Haziran 2025)

Ankara
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