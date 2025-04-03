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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçiler için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerinden yayındayız. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçiler çıkartıldı -VTR-
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (03 Nisan 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
60 saniyede ekonomide bugün (03 Nisan 2025)

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