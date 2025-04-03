60 saniyede ekonomide bugün (03 Nisan 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📉 Türkiye'de enflasyon 39 ayın en düşüğünde— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 3, 2025
🤝 Türkiye ve AB'den stratejik toplantı
🥇 Trump'ın tarifeleri sonrası altın rekor tazeledi
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/8acBRLwKqA