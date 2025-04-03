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Ekonomi

OPEC+ üyesi 8 ülke mayıs ayı için üretim artışı planını hızlandırdı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu 8 ülkenin üretim artışı planını hızlandırarak, mayıs ayında 3 aylık artışa eşdeğer şekilde günlük 411 bin varillik üretim artışına gideceği bildirildi.

Firdevs Yüksel  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
OPEC+ üyesi 8 ülke mayıs ayı için üretim artışı planını hızlandırdı

İstanbul

OPEC'ten yapılan açıklamada, nisan ve kasım 2023'te ek gönüllü üretim kesintisine giden OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, küresel piyasa koşullarını ve görünümünü değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldiği belirtildi.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın, petrol piyasasındaki olumlu görünüme dayanarak piyasa istikrarına bağlılıklarını yinelediği ve üretimi artırma kararı aldığı kaydedilen açıklamada, "devam eden güçlü piyasa temelleri ve olumlu piyasa görünümü" doğrultusunda, 5 Aralık 2024'te alınan ve 3 Mart'ta teyit edilen karara uygun olarak, 1 Nisan itibarıyla günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisinin kademeli ve esnek bir şekilde geri çekilmesine başlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda söz konusu 8 ülkenin mayısta günlük 411 bin varil üretim artışına gideceğine, bu artışın mayıs ayı için planlanan artışa ek olarak iki aylık artışı da içerdiğine dikkati çekildi.

Kademeli üretim artışlarının piyasa koşullarına bağlı olarak durdurulabileceği veya geri alınabileceği vurgulanan açıklamada, bunun grubun petrol piyasası istikrarını desteklemeye devam etmesine olanak tanırken, katılımcı ülkelerin telafi süreçlerini hızlandırmaları için de fırsat sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, 8 OPEC+ üyesi ülkenin haziran ayı üretim seviyelerini belirlemek için 5 Mayıs'ta yeniden bir araya geleceği kaydedildi.

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