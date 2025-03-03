60 saniyede ekonomide bugün (03 Mart 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📉Türkiye’de enflasyon şubatta yıllık bazda geriledi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 3, 2025
🚢İhracatçılara yeni kefalet desteği yolda
📽️Sinema ve dizi sektöründe rekabet incelemesi sürüyor
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/Hks2LRPyvo