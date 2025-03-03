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Ekonomi

AB, batarya üreticilerine desteği artıracak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, batarya üreticilerine doğrudan destek sağlayacaklarını, batarya hücresi ve bileşenleri için kademeli olarak Avrupa içeriği bulundurma şartı getireceklerini söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
AB, batarya üreticilerine desteği artıracak

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen Avrupa otomotiv sanayisinin geleceğine ilişkin stratejik diyalog toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın otonom sürüş için yazılım ve donanımda büyük bir atağa ihtiyaç duyduğunu belirten von der Leyen, bu alanda küresel anlamda rekabet söz konusu olduğunu ve hızla hareket etmeleri gerektiğini anlattı.

Von der Leyen, otonom sürüş konusunda çeşitli şirketlerin kaynaklarını bir araya getireceği "endüstri ittifakı" kurup destek sağlayacaklarını söyledi.

Firmaların yazılım, çip ve otonom sürüş teknolojileri geliştireceğini anlatan von der Leyen, AB tarafının test ve kurulum kurallarını iyileştireceğini, otonom sürüş için büyük ölçekli denemelerin başlatılmasına yardımcı olacaklarını ifade etti.

Von der Leyen, "Hedefimiz çok açık. Otonom araçları Avrupa yollarına daha hızlı çıkarmalıyız." diye konuştu.

Toplantıda, temiz mobiliteye geçişin de ele alındığını anlatan von der Leyen, "Otomobil sektörünün karbon hedefleri konusunda daha fazla esneklik sağlanması konusunda açık bir talebi var." dedi.

Von der Leyen, dengeli olunması gerektiğini ve alana ilk girenlerin öngörülebilirliğe ihtiyaç duyduğunu, bunun da kararlaştırılan hedeflere bağlı kalınması anlamına geldiğini ifade etti.

Karbon kuralları için uyum süresi verilecek

Karbonda özellikle 2025 hedefleri ve uyumsuzluk durumuyla ilgili cezalar söz konusu olduğunu anımsatan von der Leyen, "Bunu dengeli bir şekilde ele almak için, bu ay Karbon Standartları Yönetmeliğine odaklanmış bir değişiklik teklif edeceğim. Burada, yıllık uyumluluk yerine şirketlere üç yıl verilecek. Hedefler aynı kalıyor. Hedefleri yerine getirmeleri gerekiyor. Ancak sanayiye daha fazla nefes alma imkanı sağlanacak." diye konuştu.

Von der Leyen, özellikle bataryalar konusunda Avrupa otomobil tedarik zincirlerinin daha sağlam ve dayanıklı olması gerektiğini belirterek, "Burada bir zorlukla karşı karşıyayız. Çünkü kendi üretimimiz ölçeklenme sürecindeyken ithal pillerin daha da ucuzladığını görüyoruz. Bununla birlikte yeni bağımlılıkları da göze alamayız. Bu nedenle AB batarya üreticilerine doğrudan destek sağlayacağız. Batarya hücreleri ve bileşenleri için kademeli olarak Avrupalı içerik şartları getireceğiz." dedi.

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