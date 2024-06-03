60 saniyede ekonomide bugün (03 Haziran 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📊Mayısta ihracat rekor kırıldı, dış ticaret açığı geriledi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 3, 2024
💵TCMB'nin net rezervleri artıya geçti
📈Enflasyon rakamları açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/LseHT1pynr