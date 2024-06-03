Dolar
32.20
Euro
34.96
Altın
2,333.03
ETH/USDT
3,833.90
BTC/USDT
69,707.00
BIST 100
10,542.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI iflas etti

Almanya Münih merkezli Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI, iflas başvurusunda bulundu.

Bahattin Gönültaş  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI iflas etti

Berlin

FTI Group'tan yapılan açıklamada, FTI Group'un ana şirketi FTI Touristik GmbH'in, Münih Bölge Mahkemesine iflas başvurusunda bulunduğu belirtildi.

İflas başvurusunun sadece tur operatörü markası FTI Touristik için olduğu fakat daha sonra diğer grup şirketleri için de iflas başvurularının yapılacağı ifade edildi.

Nisan 2024'te ABD'li Certares liderliğinde bir konsorsiyum, FTI Group'u sembolik bir fiyat olan bir avro ve 125 milyon avro nakit kaynak karşılığında satın almak amacıyla teklifte bulunmuştu. Teklif, Alman rekabet kurumunun onayını bekliyordu.

FTI Group açıklamasında, ABD'li şirketin teklifinin ardından rezervasyonların düşmeye devam ettiği ve bazı tedarikçilerin avans ödemelerinde ısrar ettiği aktarıldı.

Açıklamada, seyahatlerine devam eden müşterilerinin süreçten etkilenmemeleri için bir yardım hattı ve bir internet sitesi açıldığı da ifade edildi.

Yaklaşık 11 bin çalışanı bulunan Alman şirket, Kovid-19 krizi döneminde Alman hükümetinin oluşturduğu Ekonomik İstikrar Fonu'ndan (WSF) yaklaşık 600 milyon avro yardım ile iflastan kurtarılmıştı.

FTI Group, 2022-2023 mali yılında 4,1 milyar avroluk satış gerçekleştirerek, TUI ve DER Touristik'in ardından Avrupa'nın en büyük üçüncü seyahat grubu olarak kayıtlara geçmişti.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a göre, FTI, çift haneli milyon tutarında kısa vadeli bir likidite açığı yaşadı. Hafta sonunda yapılan görüşmelerin ardından Alman Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, şirkete daha fazla yardım yapılmasını reddetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da çöp evde bakımsız bulunan çocuğun teyzesi ve kuzenine hapis cezası
Nobel ödüllü Sancar'a, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi onursal üyelik belgesi takdim edildi
İstanbul'da çökme riski taşıyan 1556 bina tespit edildi
2024-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Silivri'de fabrikada yangın çıktı

Benzer haberler

Almanya'da sel nedeniyle bir Türk yaşamını yitirdi

Almanya'da sel nedeniyle bir Türk yaşamını yitirdi

Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI iflas etti

Audi, Almanya'nın güneyindeki sel nedeniyle bazı vardiyaları iptal etti

Lufthansa, Avrupa'nın silahlanmayı artırmasıyla savunma sektörüne giriyor

Lufthansa, Avrupa'nın silahlanmayı artırmasıyla savunma sektörüne giriyor
Batman'da 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı'nın restorasyonunda sona gelindi

Batman'da 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı'nın restorasyonunda sona gelindi
Bosna Hersek'in Bihac şehri doğal güzellikleriyle turistlerin yeni rotası oldu

Bosna Hersek'in Bihac şehri doğal güzellikleriyle turistlerin yeni rotası oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet