60 saniyede ekonomide bugün (03 Aralık 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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✂️ DSİ'nin 564 tesisi açıldı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 3, 2024
📉 Kasım ayı enflasyon oranları belli oldu
🏦 Ticaret Bakanlığından "asgari ücret" denetimi
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/0rjDROghki