60 saniyede ekonomide bugün (02 Ocak 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🔥 Avrupa'da gaz fiyatları Rus gazının kesilmesi sonrası yükselişte— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 2, 2025
🗒️ Ticaret Bakanlığından işletmelere yılbaşı cezası
🖊️ e-Devlet Kapısı'nda 2024'te 4,2 milyar işlem
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/bv9xixHmOi