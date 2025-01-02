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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı. -VTR-
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (02 Ocak 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
60 saniyede ekonomide bugün (02 Ocak 2025)

Ankara
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