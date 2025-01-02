Bakan Kacır: TÜRKPATENT Akademi ile coğrafi engelleri ortadan kaldırıyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fikri mülkiyet alanında nitelikli insan kaynağı havuzunu genişletmek için önemli bir adım attıklarını belirtti.
Ankara
Kacır, kurumda düzenlenen TÜRKPATENT Akademi Tanıtım ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza törenlerine katıldı.
"İnovasyon" adı verilen yenilikten ürün ve hizmet oluşturma sürecinin, insanoğlunun sınırsız potansiyelinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine imkan tanıdığına işaret eden Kacır, ulaşım ve iletişim imkanlarının çeşitlenerek artmasının, mesafeleri ortadan kaldırdığını, çok daha geniş ürün ve hizmet yelpazesine erişimi mümkün kıldığını söyledi.
Kacır, yüksek fayda sunan, hedef kitleye odaklı markalaşmış, inovatif ürün ve hizmetlerin, iş dünyasında fark yaratmanın, sürdürülebilir başarının anahtarı olarak öne çıktığını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün dünyanın en başarılı şirketlerinin piyasa değerlemelerini tayin eden temel unsur, ellerindeki fikri sermayedir. Bu nedenle ülkemizin her alanda özgün, yenilikçi, rekabetçi ürün ve hizmetler sunma kabiliyetini yükseltmeyi, Milli Teknoloji Hamlemizin başarısının anahtarı olarak görüyoruz. Son 22 yılda önemli adımlar attık. Sayıları 1600'ü aşan AR-GE ve tasarım merkezlerimizle, inovasyon kültürünün özel sektörümüz tarafından benimsenmesini sağladık. Sayıları 2'den 105'e çıkan teknoparklarımızda, 11 binden fazla inovatif girişimin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmesine imkan tanıdık."
Türk markalarının savunmadan otomotive, e-ticaretten beyaz eşyaya, ulaşımdan sağlığa pek çok alanda inovatif fikir ve projeleriyle göğüsleri kabarttığını anlatan Kacır, yenilikçi fikirlerin, doğru stratejilerle desteklenip fikri mülkiyet haklarının korumasıyla yerel ve küresel pazarlarda güçlü rekabet avantajı elde edeceğini bildirdi.
Kacır, yenilikçi fikirlerin ekonomik değere dönüşmesinin yeni ilham ve buluşların kapılarını açacağına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Fikri mülkiyet kapasitemizin yükselişi bizler için umut vesilesidir. Geçerli tescile sahip sınai mülkiyet portföyümüzü 22 yılda 93 binden 2 milyonun üzerine çıkardık. Yerli patent başvurularında dünyada 12'nci, marka başvurularında 6'ncı, tasarım başvurularında ise 2'nci sıradayız. 22 yıl önce ülkemizde bir senede gerçekleştirilen patent başvuru sayısı yalnızca 414'tü. Türkiye'de günde ancak bir tane yerli patent başvurusu gerçekleştiriliyordu. 2024'te ise yerli patent başvuru sayısında yeni bir rekor kırdık ve 10 bin 186'ya yükseldi. Bizler bu başarıyı, dünya sahnesinin her alanında yükselen bir Türkiye'nin nişanesi olarak değerlendiriyoruz."
Atılan adımlarla TÜRKPATENT'i fikri mülkiyet portföyünün ve yenilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan bir kuruma dönüştürdüklerini aktaran Kacır, "Geçmiş dönemlerde patent başvuru sürecinin en önemli basamağı konumundaki buluşların özgünlüğünü ortaya koyan patent araştırma raporunun hazırlanması için buluşçularımız, yurt dışındaki patent otoritelerinin kapısında bekliyordu. Buluşçularımızın şevkini kıran bu güçlüğe son verdik. 2017'den bu yana raporları kurumumuz bünyesinde hazırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda sınai mülkiyet bilincinin toplumun tüm kesimlerinde oluşması adına da önemli çalışmalara imza attıklarını anlatırken, ülkenin her köşesinde 310 sınai mülkiyet biriminde 492 danışmanın bu alanda farkındalık oluşturmak için görev yaptığını söyledi.
"Kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunacağız"
Fikri mülkiyet alanında nitelikli insan kaynağı havuzunu genişletmek adına önemli bir adımı devreye aldıklarını belirten Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:
"TÜRKPATENT Akademi ile coğrafi engelleri ortadan kaldırarak ülkemizin her köşesinden katılımcılara ulaşacak, zaman ve mekandan bağımsız bir dijital akademiyi devreye alacağız. Patentten markaya, tasarımdan coğrafi işaretlere kadar geniş yelpazedeki bir bilgi külliyatını vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Halihazırda 1200 dakikadan fazla içeriğe sahip 56 eğitim modülünü bünyesinde barındıran akademiyi, önümüzdeki dönemde dijital kitaplar ve yayınlarla zenginleştirerek daha kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunacağız. Öğrenmenin yalnızca fiziksel sınıflarla sınırlı kalmadığı dijital çağda, TÜRKPATENT Akademi bünyesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılarımızın yetkinliklerini dijital rozet ile tescil edeceğiz."
Kacır, dijitalleşme projeleriyle, vatandaşlara sunulan hizmetlerde bürokratik süreçlerin en aza indirildiğini aktararak, e-Devlet platformuna entegre Elektronik Başvuru Sistemi'yle TÜRKPATENT'e bir yılda gerçekleştirilen 250 binden fazla başvuru işleminin dijital ortamda yürütüldüğünü bildirdi.
Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi'nin TÜRKPATENT'in yazılım altyapısını yapay zeka teknolojileriyle güçlendireceğine işaret eden Kacır, "24 aylık zaman diliminde gerçekleştirilecek Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi sayesinde, halihazırda kurumumuzun bünyesinde farklı yazılımlar tarafından yürütülen iş süreçleri arasında entegrasyonu güçlendirerek iş akışlarını sadeleştireceğiz. Kurum içi koordinasyonu artıracak ve kullanıcı deneyimini iyileştireceğiz. Devreye alacağımız yeni yazılım altyapısının can damarını ise yapay zeka destekli sistemler oluşturuyor." dedi.
Kacır, kuruma yapılan başvuruların, yapay zeka destekli sistemler sayesinde daha hızlı analiz edileceğini, değerlendirme sürelerinin minimuma indirileceğini anlattı.
Yeni altyapının başvuru sahiplerine hem zaman kazandıracağını hem de başvuruların doğruluğunu artırarak uluslararası standartlarda hizmet sunulmasını sağlayacağını belirten Kacır, şunları kaydetti:
"TÜRKPATENT'i, ülkemizdeki fikri sermayenin koruyucusu olmasının ötesinde aynı zamanda gelişiminin de öncü kurumlarından biri haline getireceğiz. Bu doğrultuda ülkemizin kültürel mirasını ve zenginliğini coğrafi işaretle tescilleyerek hem üreticimizi hem de tüketicimizi koruma altına almaya devam ediyoruz. 1680 yerli coğrafi işaret tesciliyle dünyada Çin'den sonra ikinci sıraya yükseldik. Ticarileşme ve uluslararası markalaşma hususunda önemli bir adım olan AB coğrafi işaret tescil sayımız geçen yıl 18'den 29'a ulaştı. Türkiye Yüzyılı'nda kurumumuza biçtiğimiz bir diğer kritik rol ise ülkemizin güçlü AR-GE ve inovasyon sisteminin çıktısı olan patentlerin ticarileştirilmesi ve ekonomik değere dönüşmesinin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bu doğrultuda, yenilikçi sanayiye entegre edilmesi, girişimcilere ve yatırımcılara sunulması için etkin mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz."
"Yapay zeka fırsatların yanında bazı riskler ve sorumlulukları da beraberinde getiriyor"
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ise yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla insan yaşamı, toplum ve ekonomi alanında değişimlere şahitlik ettiklerini belirterek, "Yapay zeka toplumun bütün kesimlerini etkiliyor. Yapay zeka fırsatların yanında bazı riskler ve sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik, çevre sanat ve uyum gibi birçok alanda ve çocuklarımızdan orta yaşlara, yaşlılara herkesi etkileyen, adapte olmanız gereken, özellikle öğrenme süreçlerinde sürekli bir uyumlanmayı gerektiren bu teknolojideki değişime ayak uydurabilmemiz için el birliğiyle çalışılması gerekiyor." diye konuştu.
Yapay zekanın büyük veri analiziyle eylemlerin yeniden dizayn edildiğini ifade eden Aydın, yapay zekanın veri birimi, mühendislik, sosyal bilimler gibi birçok alanı da kapsadığını söyledi.
Aydın, yapay zeka alanının birçok disiplinle birlikte çalışması gerektiğine dikkati çekerek, "TÜBİTAK olarak Türkiye'nin Milli Teknoloji hedefleri doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın öncülüğünde, bütün ekosistemi kuşatacak önemli projelerde rol almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı'na yakından baktığımızda bunun en önemli bileşenlerinden biri altyapı ve veri." değerlendirmesinde bulundu.
"Elimizden gelen enstrümanları tasarlayıp sahaya sunuyoruz"
Doğru ortağı bularak doğru işbirliği modeliyle kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verdiklerini belirten Aydın, "Yapay zeka, dijitalleşme ve dönüşüm süreçlerinin doğru ve akıllı yönetimi için elimizden gelen enstrümanları tasarlayıp sahaya sunuyoruz." dedi.
Aydın, burslar ve teşvik mekanizmalarıyla, gelecekte Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırabilmek için nitelikli insan kaynağına yatırım yaptıklarını dile getirdi.
Bu kapsamda kamuda ve özel sektörde çağrıya çıktıklarını bildiren Aydın, "Finans teknolojileri, akıllı üretim teknolojileri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, e-ticaret ve uygulamalarıyla çok önemli olduğunu düşündüğümüz eğitim gibi alanlarda, nitelikli insan kaynağını çoğaltabilmek adına adımlar atıyoruz." diye konuştu.
Hedef, yapay zeka teknolojilerinin etkin kullanılması
TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak da Kurumun patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaretleri ve markaları tescil ettiğini belirterek, Türkiye'nin değerlerini koruma altına alıp tescil sonrası buluşların ticarileşmesini sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.
Durak, AR-GE ve tasarım merkezine özel eğitimler vermeye devam ettiklerini, Milli Eğitim Bakanlığı okulları ve DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde yıl boyunca eğitimler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Avrupa Patent Ofisi (EPO) Yapay Zeka Çalışma Grubu'nda yer aldıklarını dile getiren Durak, 81 ildeki coğrafi tescilli ürünlerin markalaşması adına seçtikleri AB tescilli üç ürünün markalaşması için çalışmalara, kalkınma ajanslarıyla başladıklarını dile getirdi.
Durak, Mart 2024'ten bugüne kadar, TÜBİTAK yayınlarında, sınai mülkiyet konularına yer verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:
"TÜRKPATENT Akademi sayesinde, sınai mülkiyet eğitimlerimize online olarak, zaman ve mekan sınırı olmadan her zaman ulaşılabilecek ve fikri mülkiyet ekosistemimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını geliştirebileceğiz. Diğer projemiz TÜBİTAK BİLGEM ile yazılım altyapımızı yapay zeka destekli teknolojilerle güçlendirerek daha hızlı ve kaliteli bir hizmet sunacağız. Hedefimiz, yapay zeka teknolojilerini dünyada en etkin kullanan patent ofisleri arasında yer almak."
Konuşmaların ardından Durak ve Aydın "Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi"ni imzaladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.