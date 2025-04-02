60 saniyede ekonomide bugün (02 Nisan 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🤝 Bakan Bolat'tan "boykot"a karşı alışveriş— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 2, 2025
🧓 Emeklilerin ikramiye farkı yatırılıyor
👀 Gözler, Trump'ın tarife açıklamalarında
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/mHcOw5Iv1v