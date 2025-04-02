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RAMS Park'ta toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, otobüslerle Ülker Stadı'na hareket ediyor.
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Ekonomi

DEİK Başkanı Olpak: Boykotlarla sadece şirketlerimiz değil, maalesef ülke ekonomimiz de yara alacaktır

DEİK Başkanı Nail Olpak, boykotlardan sadece şirketlerin değil, ülke ekonomisinin de yara alacağını belirterek, "Hiçbir firmamız, siyasetin kendi arasındaki diyaloglarının sonuçlarına konu edilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Uğur Aslanhan  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
DEİK Başkanı Olpak: Boykotlarla sadece şirketlerimiz değil, maalesef ülke ekonomimiz de yara alacaktır

İstanbul

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, boykotlardan sadece şirketlerin değil, ülke ekonomisinin de yara alacağını belirterek, "Hiçbir firmamız, siyasetin kendi arasındaki diyaloglarının sonuçlarına konu edilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "ekonomik boykot" çağrılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kurumlar tarafından, "ülkeye ekonomik değer katan şirketlere" yönelik yapılan boykot çağrılarını üzüntüyle takip ettiklerini kaydeden Olpak, boykotlarla sadece şirketlerin değil, Türkiye ekonomisinin de yara alacağını vurguladı.

Olpak, "Hiçbir firmamız, siyasetin kendi arasındaki diyaloglarının sonuçlarına konu edilmemelidir. Güzel ülkemizin tüm fertlerinin, şirketlerinin ve kurumlarının birlik ve beraberliğine olan inancımızla, herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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