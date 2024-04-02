60 saniyede ekonomide bugün (02 Nisan 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📌 Bakan Şimşek'ten kira geliri beyannamesi hatırlatması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 2, 2024
📌 TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
📌 Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödenmesine başlandı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/pLpCSbHJM2