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Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangına müdahale sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta eğlence merkezindeki tadilat sırasında çıkan yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (02 Nisan 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
60 saniyede ekonomide bugün (02 Nisan 2024)

Ankara
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