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Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangına müdahale sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta eğlence merkezindeki tadilat sırasında çıkan yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunuyor.
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Ekonomi

Bitcoin'in fiyatı 65 bin doların altına geriledi

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle birlikte gerileyerek 65 bin doların altına düştü.

Emre Gürkan Abay  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Bitcoin'in fiyatı 65 bin doların altına geriledi

Moskova

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 6,7 azalarak 2 trilyon 460 milyar dolara geriledi.

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, Fed’in haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerin azalması ve takvime yönelik belirsizliklerin artması nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Fiyatında bugün TSİ 16.40 itibarıyla son 24 saatte yüzde 7,4’ten fazla düşüş yaşayan Bitcoin, 64 bin 712 dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Piyasa değeri bakımından 2'nci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 10’a yakın değer kaybederek 3 bin 242 dolar seviyesine geriledi.

Ethereum da 2021'de 4 bin 800 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

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