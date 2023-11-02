60 saniyede ekonomide bugün (02 Kasım 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
👷 Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 2, 2023
📈 Merkez Bankası, enflasyon tahminini güncelledi
🪙 Bitcoin 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/5eNOSDeftp