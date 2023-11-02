Dolar
28.35
Euro
30.12
Altın
1,979.69
ETH/USDT
1,808.70
BTC/USDT
34,706.00
BIST 100
7,663.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’un bazı kesimlerinde sağanak etkili oluyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız
logo
Ekonomi

Türk Gıda Kodeksi'ndeki bazı formüller AB mevzuatına uyumlu hale getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, bebek ve devam ürünleriyle diyetin yerini alan bazı gıdaların da aralarında olduğu formülleri Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumlulaştırdı.

Erhan Cihan Ünal  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Türk Gıda Kodeksi'ndeki bazı formüller AB mevzuatına uyumlu hale getirildi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin yönetmelik ve tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemelerle çeşitli ürünlere yönelik mevzuat AB kurallarıyla uyumlu hale getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, "Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği" kapsamında bebek formülleri, devam formülleri, bebek ve küçük çocuk ek gıdaları ve vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdalara eklenebilecek vitamin ve mineral kaynakları listeleniyor.

Bu kapsamda, vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdalarda kullanılmasına izin verilen niasin (B3 vitamini) kaynaklarına nikotinamid ribozid klorür eklendi.

"Türk Gıda Kodeksi Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de AB ile uyum çerçevesinde hazırlandı. Avrupa Birliği mevzuatında yapılan değişikliklerin Türkiye'nin mevzuatına aktarılması amacıyla değişikliğe gidildi. Tebliğ kapsamında yer alan gıdaların bileşim gerekliliklerinden "yağ ve magnezyum içerikleri"ne ilişkin düzenleme yapıldı.

​​​​​​​"Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında ise bebek ve devam formüllerinin, inek sütü veya keçi sütü proteinleri, soya proteini izolatları ve protein hidrolizatlarından üretilmesine izin veriliyor. Bu protein kaynaklarının kullanılmasıyla üretilen formüllerin sağlaması gereken şartlar da düzenlemede yer alıyor.

Tebliğde AB mevzuatıyla uyumlu yapılan değişiklikle bebek ve devam formüllerinin üretiminde protein kaynağı olarak kullanılan protein hidrolizatlarına, inek sütü kaynaklı peynir altı suyunun işlenmesiyle elde edilen bir protein hidrolizatı da eklendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM İklim Değişikliği Konferansı öncesi "BeforeCOP Türkiye Zirvesi" düzenlendi
Emine Erdoğan, lider eşleri ve BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile görüştü
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
Malatya'da depremzede gazetecilere ekipman desteği
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın emniyetteki işlemleri sürüyor

Benzer haberler

Türk Gıda Kodeksi'ndeki bazı formüller AB mevzuatına uyumlu hale getirildi

Türk Gıda Kodeksi'ndeki bazı formüller AB mevzuatına uyumlu hale getirildi

Daire başkanları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri sendika üyesi olabilecek

AYM, avukatların şikayet dilekçesinde kullandıkları ifadeler nedeniyle cezalandırılmasını ihlal saydı

Konutların turizm amaçlı kiralanması ve emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Konutların turizm amaçlı kiralanması ve emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

4 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

4 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet