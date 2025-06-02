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Ukrayna heyetinin sözcüsü, Çırağan Sarayı’nda barış müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İstanbul’da Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki barış müzakereleri sona erdi. Çırağan Sarayı’ndan yayındayız.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (02 Haziran 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
60 saniyede ekonomide bugün (02 Haziran 2025)

Ankara
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