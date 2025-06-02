60 saniyede ekonomide bugün (02 Haziran 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🇹🇷İhracatta Cumhuriyet tarihi rekorları— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 2, 2025
📃Bakan Şimşek’ten cari denge mesajı
🤝TPAO’dan yurt dışında yeni ortaklık
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/koXeEqJieZ