Enerjisa Üretim sponsorluğundaki Latmos Ultra Maratonu sporcular ve öğrencileri buluşturdu
Enerjisa Üretim'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Latmos Ultra Maratonu, sporcular ve öğrencileri buluşturdu.
İstanbul
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 enerji santrali ve yaklaşık 4 bin megavat kurulu gücüyle faaliyet gösteren Enerjisa Üretim, "Yaşama saygı duyarak daha güzel bir gelecek için enerji üretiyoruz" vizyonuyla doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir yaşamın temellerini atıyor.
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Bu vizyon doğrultusunda, Enerjisa Üretim'in ana sponsorluğunda Antik Karya Medeniyeti'nin izlerini taşıyan kadim patikalarda gerçekleştirilen Latmos Ultra Maratonu, doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirdi. 300'ü aşkın katılımcı katıldığı maratonda, Kapıkırı, Bağarcık, Sakarkaya ve Kayahayıt gibi köylerden geçen parkur boyunca sporcularla yerel halk arasında etkileşim kuruldu.
Etkinlik süresince gerçekleşen konaklama, ulaşım ve yeme içme faaliyetleri sayesinde bölgedeki ekonomik hareketlilik desteklendi. Latmos'un doğal ve kültürel varlıkları eşliğinde gerçekleşen maraton, bölge turizmine katkı sunarken, yerel topluluklarla sürdürülebilir iş birliklerinin oluşmasına da zemin hazırladı.
Maraton kapsamında bu yıl üniversite öğrencilerine yönelik özel bir "deneyim yürüyüşü" düzenlendi. Enerjisa Üretim'in desteğiyle hayata geçirilen yürüyüşe Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden yaklaşık 100 öğrenci katıldı.
Tarihi Antik Karya rotasında gerçekleşen yürüyüşte öğrenciler, bölgenin doğal ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlik, gençlerin tarihle ve yerel yaşamla etkileşim kurmasını sağlarken, çevresel duyarlılık geliştirmelerine ve sürdürülebilirlik kavramını yerinde deneyimlemelerine olanak sundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, şirket olarak projeye katkı sunarken sürdürülebilirliği ve sosyal etkiyi sahadaki gerçek deneyimlerle hayata geçirmeye önem verdiklerini belirtti.
Gürkale, gençlerle aynı parkurda yürümenin, yerel halkla birebir temas kurmanın ve bölgenin kültürel-turistik değerlerini ön plana çıkarmanın toplumsal faydayı büyüten anlamlı adımlar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Latmos'ta yaşadığımız bu deneyim, enerjiyi yalnızca üretimle sınırlı görmediğimizi, topluma, doğaya ve kültürel mirasa bütüncül bir yaklaşımla değer katmayı önemsediğimizi bir kez daha gösterdi. Bu maraton, enerjinin gerçek anlamını, kurulan ilişkilerde, hissedilen bağlarda ve birlikte yaşanan anlarda bulduğunu bizlere hatırlattı."
Enerjisa Üretim Varlık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Direktörü Murat Eröz de her adımda sürdürülebilirliğe, her durakta ise sosyal faydaya temas ettiklerini vurgulayarak, "Latmos Ultra Maratonu, bizim için bir spor organizasyonundan çok daha fazlasıydı. Enerji üretimini yalnızca santrallerle sınırlı bir süreç olarak görmüyoruz, bu üretimin, toplumsal katkı ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen adımlarla birlikte anlam kazandığına inanıyoruz. Bu yaklaşım, sosyal etkiyi merkezine alan çoklu fayda modelimizin yaşayan bir örneği olarak sahada karşılık buldu. Enerji üretiminin ötesine geçerek topluma ve doğaya dokunduğumuzda gerçek etkiyi yarattığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.